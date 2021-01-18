مصر المقاصة يعمق جراح المحلة بثنائية

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة هزيمة مريرة على يد فريق نادي مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب المحلة لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.









تقدم للفريق الفيومي الإثيوبي شميس بيكلي في الدقيقة الرابعة قبل أن ينجح محمود علاء القطامي في تعديل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والأربعين ومن ركلة جزاء سجل عصام صبحي هدف الفوز لكتيبة إيهاب جلال.









بهذا الفوز رفع المقاصة رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة عشر في المركز الرابع بينما تجمد رصيد نادي غزل المحلة عند النقطة السابعة في المركز الثاني عشر



