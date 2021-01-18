زد يفوز على الترسانة بركلات الترجيح بكأس مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


حقق فريق زد الفوز بركلات الترجيح على حساب الترسانة ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، على ستاد الكلية الحربية، وبذلك يتأهل الفريق للدور الثالث للبطولة. 

ودخل فريق زد المباراة بالتشكيل التالي، سعيد محمود، إسلام عبدالغني، عبدالرحمن محمد، أحمد عادل، محمد علي، علي جمال، إسلام خالد، حسني زكي، رجب حسن، محمد عبدالواحد. 

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من، وليد توفيق، محمد حمدي، يوسف أحمد، رضا السيد، عمر محمد، محمد يوسف، شريف أشرف، نانا انتوي، عبدالعزيز أمام .

 خرج الفريقان بالتعادل الايجابي حيث تقدم الترسانة عن طريق محمد يوسف (بيبو) فى الدقيقة 30 من الشوط الأول، وتمكن فريق زد  من إدراك التعادل عن طريق محمد شاهين فى الدقيقة 75 من الشوط الثاني من ركلة جزاء. 

وأحرز ركلات الجزاء لزد: أحمد عادل ويوسف حسن و محمد أحمد (كماتشو)، فيما أحرز ركلات الجزاء للترسانة إيهاب فؤاد .

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