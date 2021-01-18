5 لقاءات نارية في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.. تعرف عليها

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
وكالات
تنطلق غداً منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 5 لقاءات .
ويفتتح فريقا الرائد والاتفاق منافسات الجولة عندما يلتقيان عند 3:40 عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويحل الرائد في المركز 14 بـ 13 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز 8 بـ 18نقطة.
وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الـ 15 بـ 10 نِقَاط، نظيره الاتحاد الذي يحتل المرتبة الـ 5 برصيد 21 نقطة في تمام الرابعة عصراً.
وفي الخبر يستقبل القادسية ضيفه الفتح على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) عند الـ 5:50 مساءً، ويحتل القادسية المركز الـ 9 بـ 18 نقطة، ويملك الفتح في رصيده 17 نقطة في المركز الـ 11 .
وعلى استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب يلاقي الشباب الفيصلي عند الساعة 6:10 مساءً، ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز الـ 12 بـ 14 نقطة.
وفي آخر مواجهات الغد يلتقي الأهلي صاحب المركز الـ 3 بـ 23 نقطة بنظيره أبها الذي يحتل المركز الـ 6 وفي رصيده 20 نقطة، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـ 8:10 مساءً

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