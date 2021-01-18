اليابان متمسكة بالتخلص من عجز الميزانية بحلول العام المالي 2025

قال تارو آسو وزير مالية اليابان في كلمة له أمام البرلمان الياباني اليوم إن الحكومة مازالت تستهدف الوصول إلى ميزانية متوازنة بدون عجز بحلول العام المالي 2025 رغم الزيادة الكبيرة في الدين العام الياباني نتيجة الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد.





وبحسب نص الكلمة، فإن الحكومة اليابانية ستواصل السعي إلى الجمع بين التعافي الاقتصادي وتقليص الإنفاق العام.





ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية القول “لكي نتجاوز الأزمة الراهنة نحتاج إلى أن نتحلى بالقوة في التعامل مع الموضوعات الهيكلية”.





وأشارت بلومبرج إلى أنه وفقا لأكثر تقديرات الحكومة اليابانية تفاؤلا فإنه لا توجد فرصة لتحقيق التوازن في الميزانية قبل العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس .2030 كانت أحدث ميزانية تكميلية لليابان قد أضافت 210 مليارات دولار إلى الإنفاق العام.





وكانت اليابان قد أقرت ميزانية قياسية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أبريل المقبل بقيمة تريليون دولار.