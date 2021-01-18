اليابان متمسكة بالتخلص من عجز الميزانية بحلول العام المالي 2025

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
قال تارو آسو وزير مالية اليابان في كلمة له أمام البرلمان الياباني اليوم إن الحكومة مازالت تستهدف الوصول إلى ميزانية متوازنة بدون عجز بحلول العام المالي 2025 رغم الزيادة الكبيرة في الدين العام الياباني نتيجة الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب نص الكلمة، فإن الحكومة اليابانية ستواصل السعي إلى الجمع بين التعافي الاقتصادي وتقليص الإنفاق العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية القول “لكي نتجاوز الأزمة الراهنة نحتاج إلى أن نتحلى بالقوة في التعامل مع الموضوعات الهيكلية”.

وأشارت بلومبرج إلى أنه وفقا لأكثر تقديرات الحكومة اليابانية تفاؤلا فإنه لا توجد فرصة لتحقيق التوازن في الميزانية قبل العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس .2030 كانت أحدث ميزانية تكميلية لليابان قد أضافت 210 مليارات دولار إلى الإنفاق العام.

وكانت اليابان قد أقرت ميزانية قياسية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أبريل المقبل بقيمة تريليون دولار.

أخبار تهمك

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ 17 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي

منذ 42 دقيقة

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعتين و 47 دقيقة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

04:20 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»