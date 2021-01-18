رئيس الاتحاد الدولي لليد يرسل برقية شكر لوزير الرياضة

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أرسل الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، برقية شكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علاء عيد رئيس الفريق الطبي بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الطبية للبطولة، على مشاركتهم في اجتماع رؤساء الوفود المشاركة لطمأنتهم على الإجراءات الصحية اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين بالمونديال.



وأعرب مصطفي، عن امتنانه الكامل لكل من وزيرا الرياضة والصحة للمتابعة المستمرة لكافة فعاليات المونديال مع التأكيد الدائم بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مقدما تقديره الخالص للجهود الكبيرة المبذولة لضمان التنظيم الناجح لبطولة العالم للرجال لعام 2021.



يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة الزايد وزيرة الصحة والسكان، عقدوا صباح اليوم اجتماعا مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لطمأنتهم على الإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين في المونديال.



حضر الاجتماع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والكابتن حسن لبيب مدير النسخة ال 27 من بطولة العالم لكرة اليد رجال والدكتور علاء عيد رئيس اللجنة الطبية بالبطولة.





