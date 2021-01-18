إنذار بحري.. 3 تحذيرات من الأرصاد بشأن الطقس

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
وجه مسئولو هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة عدة تحذيرات بشأن حالة الطقس المتوقعة الفترة المقبلة، وذلك من أجل توعية المواطنين بأهمية الاستعداد لهذا الطقس البارد الذي يضرب البلاد.

ويشهد اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة،و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

تقلبات في حالة الطقس لمدة 3 أيام
وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الـ3 أيام المقبلة ستتراجع درجات الحرارة لأقل من 20 درجة نهارا، حيث تسجل على القاهرة 18- 9، والسواحل الشمالية 18- 11 وشمال الصعيد 19 -9، أما الجنوب 21- 10.

رياح وأتربة وأمطار
وتابع الخبراء أنه يوجد نشاط للرياح مستمر معنا خلال الفترة المقبلة يكون مثيرا للرمال أحيانا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مؤكدين وجود فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كما تكون متوسطة على الوجه البحري.

إنذار بحري لمدة 3 أيام
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، خلال الفترة من اليوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتى تتحول إلى شمالية غربية خلال فترة الإنذار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح من 3.5 إلى 4.5 متر، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة علي مسطح البحر المتوسط بداية من غد الثلاثاء.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هبوب رياح جنوبية غربية خلال طقس اليوم الإثنين، يضعف من فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة على السواحل الشمالية.

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