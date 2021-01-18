الرئيس السيسي يصل الأردن لعقد قمة ثنائية مع الملك عبدالله الثانى

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أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي عن وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأردن لعقد قمة ثنائية مع الملك الأردني تبحث السلام في الشرق الأوسط.



وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".



وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر ان يبحث السيد الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.