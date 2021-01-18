البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

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يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الظهور الإلهي (عيد الغطاس)، اليوم الاثنين، بكنيسة المقر البابوى الملحقة بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.



تبدأ الصلوات من السابعة مساءًا بصلوات قداس اللقان ثم تعقبها صلوات القداس الإلهي، بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وتذاع في بث حي على صفحة المتحدث الرسمي والقنوات الفضائية المسيحية وقناة COC Channel على الإنترنت.