دبلوماسي سابق: مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها خارجيا (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر والأردن تنفردان بين مختلف الدول العربية بأنهما الدولتان الرائدتان في مسيرة السلام، منوهًا بأنهم أكثر دولتين لديهم إمكانية التخاطب مع الجانب الإسرائيلي والحد من أطماعه الغير ملائمة حتى لمستقبل إسرائيل نفسها.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها في العلاقات الخارجية وهذا ليس تفضلًا؛ وإنما لكون مصر ترى أن خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري يبدأ في اللاذقية بأقصى شمال سوريا، وسوف ندافع عنه وعن القضية الفلسطينية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل منذ نشأتها لا يوجد بها زعامة يمكن أن تقود للسلام ومع حدث مع السادات وجلالة الملك حسين استثناء وليس قاعدة، والآن إسرائيل يحكمها حكومة أقلية وتستكمل إجراءاتها بان تكون متحالفة مع أحزاب متطرفة لليمين، والانقسام الإسرائيلي أكبر معرقل للسلام؛ لكونه يضطر للنزوع للتطرف والتصعيد، بينما هناك مشكلة مماثلة تتمثل في الانقسام الفلسطيني، والذي يسهل مهمة إسرائيل، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأردن سيبحث مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ما يجري في سوريا على الحدود الأردنية، وما يجري في العراق من تهديد تركي، وما يجري شرق البحر المتوسط من تهديدات للغاز. 

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