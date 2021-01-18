دبلوماسي سابق: مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها خارجيا (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر والأردن تنفردان بين مختلف الدول العربية بأنهما الدولتان الرائدتان في مسيرة السلام، منوهًا بأنهم أكثر دولتين لديهم إمكانية التخاطب مع الجانب الإسرائيلي والحد من أطماعه الغير ملائمة حتى لمستقبل إسرائيل نفسها.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها في العلاقات الخارجية وهذا ليس تفضلًا؛ وإنما لكون مصر ترى أن خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري يبدأ في اللاذقية بأقصى شمال سوريا، وسوف ندافع عنه وعن القضية الفلسطينية.



