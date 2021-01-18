الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى وقف الاحتجاجات

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:55 م
احتجاجات بتونس
احتجاجات بتونس
وكالات

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، إلى وقف الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن البلاد.

 

وقد حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، مما قد ينجم عن الاحتجاجات من " اندساس وتجاوزات"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن هناك أطراف سياسية تستغلّ الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة.

 

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، بضرورة التصدي إلى خطاب التحريض وتبييض الإرهاب من قبل بعض الأطراف السياسية.

 

وأفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134 صوتا.

 

وقد كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.

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