في خطوتين.. طريقة تحضير كرات الشوفان الصحية
الإثنين 18/يناير/2021 - 02:43 م
لتحضير كرات الشوفان الصحية يجب عليك احضار المقادير التاليه:
مقادير كرات الشوفان الصحية:
احضري كوب من الشوفان، بجانب 2/3 كوب من جوز الهند ويجبأن يكون محمص، مع 1/2 كوب من زبدة الفول السوداني، مع 1/3 كوب من العسل، وملعقة كبيرة من حبة الشيا.
طريقة تحضير كرات الشوفان الصحية اللذيذة في المنزل بخطوتين فقط
- اخلطي الشوفان مع جوز الهند والتوت المجفف والعسل وحبوب الشيا جيداً.
- شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها في طبق وقدميها بالهنا والشفا