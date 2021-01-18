في خطوتين.. طريقة تحضير كرات الشوفان الصحية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
لتحضير كرات الشوفان الصحية يجب عليك احضار المقادير التاليه:

مقادير كرات الشوفان الصحية:

احضري كوب من الشوفان، بجانب 2/3 كوب من جوز الهند ويجبأن يكون محمص، مع 1/2 كوب من زبدة الفول السوداني، مع 1/3 كوب من العسل، وملعقة كبيرة من حبة الشيا.

طريقة تحضير كرات الشوفان الصحية اللذيذة في المنزل بخطوتين فقط

- اخلطي الشوفان مع جوز الهند والتوت المجفف والعسل وحبوب الشيا جيداً.
- شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها في طبق وقدميها بالهنا والشفا

أخبار تهمك

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الكشف عن السبب الذي يهدد انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يسعى للتعاقد مع ظهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و 14 دقيقة

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل طائرة مساعدات طبية للمملكة الأردنية الهاشمية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 19 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

02:02 م

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»