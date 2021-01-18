في خطوتين.. طريقة تحضير كرات الشوفان الصحية

لتحضير كرات الشوفان الصحية يجب عليك احضار المقادير التاليه:





مقادير كرات الشوفان الصحية:





احضري كوب من الشوفان، بجانب 2/3 كوب من جوز الهند ويجبأن يكون محمص، مع 1/2 كوب من زبدة الفول السوداني، مع 1/3 كوب من العسل، وملعقة كبيرة من حبة الشيا.





طريقة تحضير كرات الشوفان الصحية اللذيذة في المنزل بخطوتين فقط





- اخلطي الشوفان مع جوز الهند والتوت المجفف والعسل وحبوب الشيا جيداً.

- شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها في طبق وقدميها بالهنا والشفا