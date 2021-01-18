محافظ المنيا يسلم كراسٍ متحركة لشقيقين من ذوي الهمم ويوجه بصرف إعانة مالية وعينية

محافظ المنيا يسلم كراسٍ متحركة لشقيقين من ذوي الهمم ويوجه بصرف إعانة مالية وعينية
الإثنين 18/يناير/2021 - 02:43 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كراسي متحركة لشقيقين من ذوى الهمم بقرية البرجاية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.
كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهم بالقرية.
أكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهدًا، في ضوء تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوى الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة.
كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلي مسكنهم بالقرية.
أكد المحافظ أن الدولة لا تألوا جهدًا، في ضوء تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوى الهمم، والحالات الإنسانية، لمجابهة أعباء المعيشة.