وزارة الداخلية الروسية: سيتم إيداع نافالني 30 يوما في السجن

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:34 م
روسيا
روسيا
وكالات

قالت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، إنه سيتم إيداع نافالني 30 يوما في السجن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلن المعارض الروسي أليكسي نافالني، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيعود إلى روسيا.

 

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مسؤولين روس كبار، بالتورط في محاولة تسميم المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

 

ورجح "بومبيو"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار".

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