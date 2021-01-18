محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مصنع المواد الخام المغذية لإنتاج إطارات السيارات

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين أعمال تنفيذ توسعات المرحلة الثانية من انشاء مصنع للمواد الخام المغذية لصناعه الاطارات ( مصنع المطاط والمواد الكيماويه) ضمن توسعات مصنع بيراميدز لإنتاج اطارات السيارات، رافقة خلالها الأستاذ إبراهيم جودة وياسر جودة مالكي المصنع.



وتابع محافظ بورسعيد معدلات التنفيذ في الأعمال الإنشائية التي يشهدها مصنع بيراميدز ضمن المرحلة الثانية من المشروع لانتاج المواد الخام الخاصة بتصنيع الإطارات وتصنيع اطارات النقل والمالكي والتي تقام على مساحة ٣٥٠ الف م٢.



واشاد المحافظ بهذا الصرح الصناعي العملاق والذي يمثل طفرة في مستوى الكيانات الاقتصادية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا،. خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج إطارات السيارات والتصدير لعدد من البلدان الأوربية، بالإضافة لتفرد بورسعيد بهذا الكيان الصناعي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدا ان توسعات مصنع بيراميدز تساهم في زيادة معدلات الإنتاج والارتقاء بالصناعة في جنوب بورسعيد والتي تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وهو الهدف الأساسي من إقامة التوسعات في المشروعات الصناعية بالمحافظة.