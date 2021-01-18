الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة (فيديو)
الإثنين 18/يناير/2021 - 02:18 م
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد حالة عدم استقرار واضحة في الأحوال الجوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدار اليوم، مع نشاط الرياح الذي يزيد من احساسنا بانخفاض درجات الحرارة أكثر.
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هناك فرص لتساقط أمطار على شمال البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، تكون من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون خفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الوجه البحري وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة وتكون خفيفة وغير مؤثرة.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية بالبحرين الأبيض والمتوسط، مناشدا بتجنب الأنشطة البحرية خلال الـ 48 ساعة القادمة، محذرًا المواطنين من تغيير نوعية الملابس خلال هذه الفترة من العام سواء كان هناك انخفاض أو ارتفاع في درجات الحرارة، فمن الضروري ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء الخروج في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، حتى لا نُصاب بنزلات البرد التي تتشابه أعراضها مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.