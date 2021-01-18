الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

كثف مسئولو الزمالك المفاوضات مجددا مع إدارة بيراميدز خلال الساعات الأخيرة ، لضم محمود حمادة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ويسعى الزمالك لحسم الصفقة بعد أن اقتنع البرتغالى جيمى باتشكيو، المدير الفنى للفارس الأبيض، بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.





وأكد مصدر أن اللاعب يرغب في الانضمام للقلعة البيضاء، لكنه ينتظر قرار إدارة بيراميدز، خصوصا أن الجهاز الفنى بقيادة الارجنتينى أروابارينا يتمسك باستمراره.





ويلتقي الزمالك مع الجونة بعد غد الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.



