بعد اضطراب لمدة عام.. اجتماع وزيرا خارجية ألمانيا وتركيا في أنقرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
منار طارق
يلتقي وزير خارجية ألمانيا مع نظيره التركي في العاصمة التركية، بعد عام مضطرب في العلاقات التركية الأوروبية، وفقًا لما اوردته وكالة "رويترز".

قبل وصوله إلى أنقرة، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صعوبات عام 2020 وحذر من أن "هذا اللعب بالنار يجب ألا يتكرر". وتأتي الزيارة وسط تهدئة التوترات بين تركيا واليونان الحليفين الاسميين في الناتو. فقد اقتربت الجارتان من شفا الحرب خلال الصيف بسبب الخلاف حول الحدود البحرية وحقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط.

في الأسبوع الماضي، أعلن البلدان استئناف المحادثات الاستكشافية وقالا إن الاجتماعات يمكن أن تعقد بين كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني.

وقال ماس: "نرحب بحقيقة أن تركيا أرسلت إشارات انفراج منذ بداية العام - ليس فقط بالكلمات، ولكن أيضًا بالأفعال". وأضاف أن العودة إلى المحادثات مع اليونان "خطوة أولى مهمة" وسحب سفينة الأبحاث Barbaros Hayreddin Pasa هو أيضًا "إشارة إيجابية من أنقرة".

في ديسمبر، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتوسيع العقوبات ضد تركيا بسبب استكشافها لاحتياطيات الغاز في المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن أنقرة قالت مرارًا وتكرارًا إن العقوبات لن تمنع تركيا من الدفاع عن حقوقها في مجال الطاقة، فقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لإعادة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي "إلى مسارها الصحيح" ودعاهم إلى إظهار نفس التصميم.

صرح ماس: "يجب الحفاظ على الزخم الإيجابي للأسابيع الأخيرة من أجل استعادة الثقة المفقودة وخلق الأساس لحوار موجه نحو الحلول". وتابع "لهذا السبب أسافر إلى أنقرة اليوم لتشجيع نظيري، مولود جاويش أوغلو، على الاستمرار بحزم وإدامة المسار البناء في الأسابيع الأخيرة."

واضاف "بصفتها شريكًا في الناتو، فإن على تركيا التزامًا واضحًا بتسوية حتى النزاعات الصعبة في المفاوضات، ومراعاة القانون الدولي، وعدم تعريض السلام في المنطقة للخطر".

كما تعرضت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لضربة في العام الماضي بعد أن نفذت أنقرة تهديداتها بفتح حدودها للسماح للمهاجرين بالمغادرة إلى الدول الأوروبية لأنها تخشى تدفق هجرة جديدة من محافظة إدلب السورية. وشهدت الحدود اليونانية أعمال عنف حيث صدت القوات اليونانية المهاجرين الذين يغادرون بوابات الحدود التركية. مع انتشار COVID-19 في جميع أنحاء أوروبا وتم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في إدلب، بينما أغلقت تركيا حدودها مرة أخرى وفرقت المهاجرين.

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