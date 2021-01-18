الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي حوثي في الحديدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:54 م
الحوثيين
الحوثيين
وكالات

قتل القيادي الحوثي عبدالوهاب محمد علي بدر الدين، اليوم الاثنين، بنيران القوات المشتركة في مديرية الدريهمي بجنوب الحديدة باليمن.

 

ونقل موقع "ألوية العمالقة"، عن مصدر عسكري، قوله إن بدر الدين لقي مصرعه بعد كسر القوات المشتركة هجمات المليشيات الحوثية.

 

وأكد الموقع، مصرع عدد من قيادات المليشيات الحوثية الآخرين أبرزهم قائد كتيبة التدخل السريع أبو طه المرتضى، إل جانب إصابة عشرات آخرين.

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