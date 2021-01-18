مدبولي: نجحنا في تأمين عودة 30 ألف مصري من 100 مدينة بالعالم خلال كورونا
الإثنين 18/يناير/2021 - 12:48 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج خلال جائحة كورونا، جاءوا من 100 مدينة على مستوى العالم.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن مصر كانت مستهدفة بالشائعات خلال هذه الفترة، وتم الرد على هذه الشائعات، لافتا إلى أن عدد من المنظمات الدولية أشادت بجهود مصر في التعامل مع جائحة كورونا، حيث صدرت عدة تقارير دولية في هذا الصدد.
وأضاف أن العالم كله يرى ان الاقتصاد المصري أصبح يسير على أرض صلبة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الظروف شديدة القسوة خلال جائحة كورونا.