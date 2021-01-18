بقيمة 3 مليون ونصف.. ضبط عاطل ووالدته لإتجارهما في الهيروين بالإسماعيلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتبين أنهما عاطل، ووالدته "ربة منزل"، حيث أمكن ضبط الأول حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وضبط الثانية حال تواجدها بمسكنها، وعُثر بحوزتهما على (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 250 جرام – 20 كيس لمسحوق الهيروين معدة للترويج وزنت 10 كيلو جرام.. بإجمالى وزن 12،250 كيلو جرام)، وكذا ضبط (الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها لحساب والد الأول وزوج الثانية مالك مكتب إستيراد وتصدير - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف للنقل والترويج.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3،500،000 – ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباَ).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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