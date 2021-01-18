رئيس الوزراء: ضخ 11 مليار جنيه إضافية للصحة بسبب وباء كورونا
الإثنين 18/يناير/2021 - 12:42 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم ضخ 11 مليار جنيه إضافي لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة خلال جائحة كورونا، حيث تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أنه تم اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية، كما تم تطوير 77 مستشفى حميات صدر، منوها بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى 6 أشهر خلال الجائحة، منوها بأن القوات المسلحة قدمت عدد من منافذ بيع السلع.
ولفت إلى أن وزارة المالية وفرت دعم مالي بقيمة 5 مليار جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران، كما تمكنت الحكومة من زيادة رواتب العاملين والموظفين رغم جائحة كورونا.