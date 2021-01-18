ضبط شخصين لقتلهما مواطنا بدار السلام

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.


وتم تحديد طرفى المشاجرة، طرف أول حداد، شقيقه مصاب بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثانى موظف، شقيه "عامل بناء" توفى إثر إصابته بجرح طعنى، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب مبلغ مالى نظير المساعدة فى ترميم عقار خاص بأحدهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وقام أحدهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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