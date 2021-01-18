ملك زاهر توجه رسالة لوالدها وتُعلق :"شكرًا على إنك الداعم الأول لي"

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أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن سعادتها الكبيرة بتشجيع والدها لها، ووقفه بجانبها دائمًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة لوالدها تم التقاطها له أثناء تواجده في البروفات الخاصة بمسلسل "لؤلؤ"، وعلقت عليها قائلة :"اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط و هو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ".



وتابعت ملك أحمد زاهر قائلة:"اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه و وقف جمبي و مسبنيش ولا ثانية لوحدي".



وأضافت ملك زاهر :"شكرًا على إنك الداعم الأول لي، بحبك أوي أوى يا زيزو".



مسلسل "لؤلؤ"، وهو أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي.