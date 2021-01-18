كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص وضبط مرتكبى الواقعة بالإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "مجهول الهوية " أمام عقار خالى
من السكان بالطريق الساحلى بدائرة القسم والعثور بطيات ملابسه على كمية من مخدر الهيروين.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد شخصية المجنى عليه عاطل، له معلومات جنائية، وأن وراء إرتكاب الواقعة شخصين عاطل – نجار "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر أحد المتهمين أنه أثناء تواجده وأهليته بمسكنهم بتاريخ الواقعة فوجئ بمحاولة (المجنى عليه) دخوله عنوة وهو فى حالة عدم إتزان فقام بطرده إلا أنه عاود المحاولة مرة أخرى فإستعان بالمتهم الأخر وقاما بإصطحاب (المجنى عليه) إلى شقة بالطابق الثانى بالعقار الذى عُثر أمامه على جثته وتعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" ثم تخلصا منه بإلقائه من شرفة ذات الشقة فأوديا بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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