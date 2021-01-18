إتمام الصلح في النزاع القائم بين 4 عائلات بمحافظتي الفيوم وسوهاج

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نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (الفيوم – سوهاج) فى عقد جلسة صلح بين أطراف 4 عائلات بدائرة مركزى شرطة (طامية – سوهاج)، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات" بالمحافظتين.





حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.







