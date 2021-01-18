مدبولي أمام البرلمان: مصر تقترب من مليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، صباح اليوم الإثنين، لإلقاء رئيس الحكومة بيانها عن تنفيذ برنامجها، إن مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، وأن هناك أكثر من 920 ألف مواطن استفادوا من وحدات الإسكان.

وأكد مدبولي" خلال كلمته أن مصر حققت الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، بالإضافة إلى أننا لن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام.


ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.

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