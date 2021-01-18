رئيس الوزراء: تشغيل المرحة الثانية من الربط الكهربائي مع السودان هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحقيق عدد من الإنجازات في مجال الطاقة، حيث تم توفير الغاز الطبيعي والكهرباء للاستهلاك المنزلي وكل الأنشطة بعد أن تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن مجموعة البنك الدولي أعلنت في نهاية 2019 فوز محطة توليد محطة توليد الطاقة الشمسية ببنبان كأفضل مشروعات البنك، لافتا إلى أنه تم تركيب 3.7 مليون عداد مسبوق الدفع، وتم الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمرحلة أولى.



