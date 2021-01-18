المكسيك تسجل 1.6 مليون إصابة بكورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الاثنين، تسجيل 11170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و463 وفاة أخرى، وفقاً لبيانات وزارة الصحة، ليصل إجمالي الإصابات 1.641.428 مليون، والوفيات إلى 140704.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المكسيك اصابه بكورونا

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ أقل من ساعتين

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

منذ 42 دقيقة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا تسجل 59 ألف وفاة و2.45 مليون إصابة بكورونا

البرازيل تسجل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا

إيران تسجل 110 وفيات و6073 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 944 وفاة و11897 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 1019 وفاة و21.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»