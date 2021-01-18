المكسيك تسجل 1.6 مليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الاثنين، تسجيل 11170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و463 وفاة أخرى، وفقاً لبيانات وزارة الصحة، ليصل إجمالي الإصابات 1.641.428 مليون، والوفيات إلى 140704.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.