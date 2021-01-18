الألومنيوم يستضيف اهلي المنشأة في بطولة كأس مصر

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يستضيف فريق نادي الألومنيوم، بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق، في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء، نظيره فريق نادي اهلي المنشأة، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كاس مصر.



وتعد مباراة الغد هي اولي مباريات فريق الألومنيوم في بطولة كأس مصر، بينما تعد الثانية لفريق اهلي المنشأة الذي تاهل من الدور التمهيدي الاول، بعد أقصاه فريق نادي الشبان المسلمين بالمراية.



ويدخل فريق الألومنيوم اللقاء، ساعيا لتحقيق فوز كبير يؤهل اللاعبين نفسيا لمباراه المقبلة في بطولة دوري القسم الثاني، لاسيما بعد خسارته مؤخرا امام نادي الشرقية للدخان بثنائية نظيفة، ويستعد الفريق لمواجهة مركز شباب سمسطا الجولة المقبلة.