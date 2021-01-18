حضور مرتقب للحكومة أمام البرلمان.. الجبالي يفتتح الجلسة العامة للمجلس

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بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، صباح اليوم الإثنين، والتي من المقرر أن يحضر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يلقى كل من وزير التموين ووزير التنمية المحلية بيان عن موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.





وسياق سابق، مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.