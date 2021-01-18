انتشال جثة طالب سقط في مياه النيل بالقناطر الخيرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
تمكنت قوات الانقاذ النهري فى القناطر الخيرية، من النتشال جثة طالب سقط في النيل من أعلى كوبري محمد علي، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري محمد علي دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، فانتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وقوات الإنقاذ، وبالبحث تبين العثور على جثة لشخص يدعى "علي.ن.ع"، طالب، ويبلغ طوله 160سم، ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد أي إصابات ظاهره في جسده، كما جرى العثور على بطاقة رقم قومي في ملابسه، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

أخبار تهمك

ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 16 ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ أقل من ساعتين

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»