نائب بالشيوخ: مدينة الذهب توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم الاقتصاد

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن صناعة الذهب لها مستقبل واعد جدا في مصر خلال الفترة القادمة.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب يعكس تاريخ مصر العريق في هذه الصناعة المهمة والمتميزة على مستوى العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة جادة في توسيع الاستثمارات في مجال الذهب وصناعته وتوفير الأيدي العاملة المهنية لهذا المجال ولذلك تم افتتاح أول مدرسة للحلي وصناعة الذهب في المنطقة والآن ستكتمل المنظومة بإنشاء مدينة ضخمة لصناعة الذهب.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن مصر تمتلك ثروات قومية كبيرة من الذهب بعضها مكتشف مثل منجم السكري والغالبية غير مكتشف حتى اليوم، مطالبًا الحكومة بالتوسع في عمليات التنقيب عن الذهب من أجل اكتشاف مزيد من المادة الخام من هذا المعدن الثمين دعما للنهوض الاقتصادي.

وأوضح عضو المجلس، أن هذه المدينة ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب حيث تضم نحو 15 مصنعًا و2000 ورشة وعدد من المعارض.

وفي النهاية طالب الجندي بأن توضع المدينة بعد إنشائها على خريطة السياحة المصرية وليقام بها مهرجانات دولية متخصصة لتكون وجهة سياحية ومنتج سياحي جديد لجذب السياح وكل محبى التسوق في العالم.

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