مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أنَّ مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعون لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنَّ مسئولي مانشستر سيتي خصصوا مبلغ 200 مليون يورو من أجل صفقات الميركاتو الصيفي تحديدًا مع الرحيل المحتمل لكلا من سيرجيو أجويرو وفرناندينيو وإريك جارسيا.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنَّ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع لاعبين في مراكز الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع والمهاجم الصريح.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنَّ صفقة المهاجم ستكون صاحبة الأولوية في ميركاتو مانشستر سيتي الصيفي المقبل حتى لو قرر المان سيتي والأرجنتيني أجويرو تجديد العقد لمدة موسم آخر.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنَّ مانشستر سيتي يبحث عن خليفة مستقبلي لأجويرو لا سيما أن النجم الأرجنتيني عانى في آخر موسمين له مع السيتزنز من الإصابات المتكررة.





وأكدت الصحيفة البريطانية أنَّ الأسماء المرشحة لدعم هجوم مانشستر سيتي هي: روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي وإيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وداروين نونيز نجم بنفيكا البرتغالي.



