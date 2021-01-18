إسرائيل تقصف منطقة جنوبي قطاع غزة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:05 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، غارات جوية على منطقة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

 

وقد أفادت مصادر محلية في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكر أن طائراته أغارت على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة "حماس".

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت الغارات ردًا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة"، حيث رصد الجيش "إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أسدود"، مضيفا أن صافرات الإنذار لم تطلق.

 

وأطلق الصاروخان، من بيت حانون، ولم يتم تشغيل نظام "القبة الحديدية" لاعتراضهما لأنه اتضح على الفور أن مسارهما سينتهي بهما إلى البحر، حيث سقطا بالفعل، وفقًا لموقع "واينت" الإسرائيلي.

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قطاع غزة قصف منطقة غارات اسرائيلية اسرائيل

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