شرط مانشستر سيتي لتجديد عقد أجويرو

لم يحسم أمر تجديد عقد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي سينتهي في الصيف المقبل.





وأوضحت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي، اشترط من أجل تجديد عقد سيرجيو أجويرو، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





ويرغب اجويرو في تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عام إضافي، لكن لم تبدأ المفاوضات بين الطرفين حتى الآن، حسب ما أكدت التقارير، والتي أشارت إلى أن الجميع في النادي يرغبون في استمراره.





وأشارت التقارير إلى أن أجويرو يتقاضى 260 ألف جنيه إسترليني، بشكل أسبوعي، لكن اللاعب يحتاج لتخفيض هذه الأموال إلى النصف، من أجل الاستمرار مع مانشستر سيتي، موضحة أن هذا هو شرط إدارة السيتي.





جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت أجويرو بالانتقال إلى برشلونة، وباريس سان جيرمان.



