موعد أول مباراة لنادي الزمالك في د

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مبارياته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بملاقاة مولودية الجزائر.





ويستقبل الفارس الابيض نظيره مولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات، في أحد أيام 12-13 فبراير في مصر، على ستاد القاهرة الدولي.





ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة، رفقة مولودية الجزائر، والترجي الرياضي التونسي، وتاونغيت السنغالي.



