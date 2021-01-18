ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة آرسنال

ونيوكاسل









يلتقي فريق أرسنال، مع منافسه كريستال بالاس، اليوم الاثنين 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستكون تلك المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس في ختام الأسبوع التاسع عشر، حيث يتصدر فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة.





ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-





1- مانشستر يونايتد 37 نقطة.

2- مانشستر سيتي 35 نقطة.

3- ليستر سيتي 35 نقطة.

4- ليفربول 34 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير 33 نقطة.

6- إيفرتون 32 نقطة.

7- تشيلسي 29 نقطة.

8- ساوثهامبتون 29 نقطة.

9- وست هام 29 نقطة.

10- أستون فيلا 26 نقطة.

11- آرسنال 24 نقطة.

12- ليدز يونايتد 23 نقطة.

13- كريستال بالاس 23 نقطة.

14- ولفرهامبتون 22 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.

16- برايتون 17 نقطة.

17- بيرنلي 16 نقطة.

18- فولهام 12 نقطة.

19- وست بروميتش 11 نقطة.