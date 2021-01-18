ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة آرسنال

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
ونيوكاسل


يلتقي فريق أرسنال، مع منافسه كريستال بالاس، اليوم الاثنين 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستكون تلك المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس في ختام الأسبوع التاسع عشر، حيث يتصدر فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- مانشستر يونايتد 37 نقطة.
2- مانشستر سيتي 35 نقطة.
3- ليستر سيتي 35 نقطة.
4- ليفربول 34 نقطة.
5- توتنهام هوتسبير 33 نقطة.
6- إيفرتون 32 نقطة.
7- تشيلسي 29 نقطة.
8- ساوثهامبتون 29 نقطة.
9- وست هام 29 نقطة.
10- أستون فيلا 26 نقطة.
11- آرسنال 24 نقطة.
12- ليدز يونايتد 23 نقطة.
13- كريستال بالاس 23 نقطة.
14- ولفرهامبتون 22 نقطة.
15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.
16- برايتون 17 نقطة.
17- بيرنلي 16 نقطة.
18- فولهام 12 نقطة.
19- وست بروميتش 11 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: "إيلات" ليست مصرية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

01:42 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»