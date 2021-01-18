رضا البلتاجي: هدف الأهلي في البنك غير صحيح

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
 

أكد رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق أن هدف أيمن أشرف في شباك البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس في الدوري غير صحيح. 

وقال البلتاجي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللقطة يظهر فيها وثب أيمن أشرف على مدافع البنك الأهلي مشيدًا بتمركز الحكم محمد سلامة في اللعبة.

ولام البلتاجي على محمد سلامة لعدم إشهار الكارت الأحمر لمحمد الشناوي حارس الأهلي بعدما حاول الاحتكاك به عقب نهاية اللقاء، مشيرًا إلى أن الحكم كان يمكنه أن يتظاهر بأنه سيشهر الكارت الأحمر للشناوي حتى يبعد عنه اللاعب.

جدير بالذكر، أن المباراة أقيمت بين الأهلي والبنك على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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