نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تحدث الدولي المصري عمرو طارق لاعب نيويورك رنيد بولز الأمريكي، عن فترة تواجده داخل الدوري المصري ومسيرته الحالية في الدوري الامريكي، والفارق بين الكرة المحلية في مصر وخارجها.

وقال عمرو طارق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "علاقتي الشخصية مع المدرب تصنع فارق كبير في المستويات التي أقدمها داخل الملعب، وهو الفارق الأكبر بين الكرة المصرية والعالمية في رأيي".

وأكد طارق أن لاعبو الإسماعيلي كانوا يقولون له عندما انتقل إلى الدراويش، "ايه اللي جابك هنا؟".

وواصل:"اللعب الدولي هدف لأي لاعب، وأتمنى متابعتي في الموسم الجديد، فإن كنت أستحق الانضمام للمنتخب سيكون شرف كبير لي بكل تأكيد".

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