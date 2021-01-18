ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تعادل النادي الأهلي السلبي أمام نادي البنك الأهلي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها أمس الأحد، على أرضية ملعب المكس بالإسكندرية.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " البنك الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، واستحق التعادل والنقطة التي حصدها من اللقاء".





واضاف،" محمد يوسف حصل على خطته التي يلعب بها أمام النادي الأهلي، من طريقة لعب محمد حليم مع نادي حرس الحدود فى الموسم الماضي أمام النادي الاهلي".





وواصل،" موسيماني ارتكب أخطاء بالجملة في اللقاء، وإشراك وليد سليمان من بداية اللقاء كان قرار خاطئ منه بشكل كبير".



