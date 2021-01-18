مها الصغير زوجة أحمد السقا تعلق على تدهور صحة والدها

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر


نشرت الإعلامية مها الصغير، صورة عبر خاصية الأستورى على حسابها على "إنستجرام"، والدها خبير التجميل محمد الصغير بعد أنباء تدهور الحالة.

وعلقت على الصورة قائلة: "الشيخ الشعراوي قال جملة عظيمة جدا: "القلق لا يغير شيئا ولكن الثقة بالله تغير كل شيء.. ثق بالله".

من جانبه طالب الفنان أحمد السقا، جمهوره بالدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد إصابته بفيروس

ونشر النجم أحمد السقا صورة والد زوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،، فيما وفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره,

وانهالت الدعوات بالشفاء العاجل لوالد زوجته من "كورونا:

ويصور الفنان أحمد السقا حاليا عددا من المشاهد الخارجية لمسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

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