إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي، بطلب إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن المغربي أشرف حكيمي ظهير النيراتزوري، الذي انتقل من الملكي إلى إنتر في انتقالات الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وأوضحت تقارير صحفية أن الأزمة الاقتصادية جعلت إنتر لا يملك أموالًا من أجل التعاقد مع لاعبين آخرين في انتقالات يناير الجاري، حيث أنه لن يكون قادرا على تسديد الدفعة الأولى لريال مدريد من قيمة صفقة حكيمي. 

وأكدت التقارير أن الدفعة الأولى تزيد قيمتها قليلًا عن 10 ملايين يورو، والتي كان مقرر أن يتم سدادها في شهر ديسمبر الماضي.

وتوصل إنتر ميلان لاتفاق مع ريال مدريد، على أن يتم تأجيل القسط إلى الثلاثين من شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان لم يقم بتسديد رواتب اللاعبين أيضًا الخاصة بأشهر يوليو وأغسطس ونوفمبر وديسمبر، حتى الآن.

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