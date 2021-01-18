"الصحة" تكشف توقيت توفير لقاح كورونا للمصرين

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تسير بخطة متوازية لتوفير عدة انواع من لقاحات كورونا، وليس نوعاً واحدًا، وهذا يأتي في إطار الحرص على تعدد المصادر، لافتَا إلى أن الوزارة تتواصل مع كافة الدول والشركات التي لديها لقاحات مرت بالمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، لطلب حصة مصر من هذه اللقاحات، وفقًا لفقه الاولويات من هذه الدول والشركات"

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على فضائية" ON"، مساء الاحد، أن مصر تنتظر دفعات أخرى من لقاحات كورونا خلال ايام، متابعًا: " خلال ايام ستصل دفعات متتالية من اللقاحات، وليس دفعة واحدة سواء اللقاح الصيني "سينوفارم" أو اللقاحات الاخرى مثل للقاح استرازينيكا الذي بدأ في الحصول على موافقات هيئة الدواء وفور الانتهاء سيبدأ تدفق الكميات منه".

ولفت إلى أن وزارة الصحة تحرص على تنوع المصادر الخاصة باللقاحات مستطردًا: " نتوقع نهاية الشهر الحالي أو بداية فبراير أن تباشر عمليات الحصول على اللقاح، عبر فتح الموقع رسميًا بعد أن تم تجربته، وستشمل من قاموا بالتسجيل في فترة البث التجريبي، ومطابقة مدى أولويتهم في الحصول على اللقاح وفقًا للقواعد الموضوعة سواء الاطقم الطبية أو الامراض المزمنة سيكون لهم الاولوية ".

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