مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: "إيلات" ليست مصرية (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء ممدوح الإمام، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن هناك الكثير من المغالطات التي تنشر حول تبعية أم الرشراش "إيلات" لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الادعاءات نيات غير وطنية. 

وتابع "الإمام"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن موضوع الحدود الشرقية لمصر قتل بحثًا وهناك العديد من الوثائق التي تثبت ذلك سواء في دار الوثائق المصرية أو دار الأميرية، مشيرًا إلى أن من يتحدث على ان "أم الرشراس" مصرية يتحدث بدون أي وثائق. 

وأضاف، أن فرمان تولية "محمد علي" حكم مصر صدر في عام 1841، وتحدث على أن حدود مصر الشرقية بخط ما بين العريش- السويس، وباقي سيناء في هذا الوقت كانت تتبع للحجاز، ولم تكن تابعة لمصر. 

وعن إمكانية الحديث على أن سيناء بالكامل ليست مصرية بناءً على هذه الوثائق، قال مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن حدود مصر ثابتة بالاتفاقيات الدولية، ولو الكلام كده المكسيك بتاعتنا.... يعني دلوقتي نروح ناخد المكسيك، مش الخديوي إسماعيل بعت حملة عسكرية وسيطر على المكسيك،... القانون الدولي الآن يوثق الحدود المصرية، وحدود دول العالم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ايلات المخابرات اسرائيل

أخبار تهمك

في ليلة طرد ميسي.. أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 5 ساعات

خبير تحكيم إنجليزي: هدف الأهلي الملغي أمام البنك صحيح 100%

منذ ساعة و 6 دقيقة

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ 40 دقيقة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

01:25 ص

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

01:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»