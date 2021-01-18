مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: "إيلات" ليست مصرية (فيديو)

قال اللواء ممدوح الإمام، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن هناك الكثير من المغالطات التي تنشر حول تبعية أم الرشراش "إيلات" لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الادعاءات نيات غير وطنية.





وتابع "الإمام"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن موضوع الحدود الشرقية لمصر قتل بحثًا وهناك العديد من الوثائق التي تثبت ذلك سواء في دار الوثائق المصرية أو دار الأميرية، مشيرًا إلى أن من يتحدث على ان "أم الرشراس" مصرية يتحدث بدون أي وثائق.





وأضاف، أن فرمان تولية "محمد علي" حكم مصر صدر في عام 1841، وتحدث على أن حدود مصر الشرقية بخط ما بين العريش- السويس، وباقي سيناء في هذا الوقت كانت تتبع للحجاز، ولم تكن تابعة لمصر.



