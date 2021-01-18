وزير قطاع الأعمال عن تصفية شركة حديد وصلب: أصعب قرار في حياتي (فيديو)

علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، قائلًا: "هذا أصعب قرار في حياتي المهنية طيلة الـ40 عامًا، ولكنه يأتي في إطار تلبية المصلحة العامة، وليس مصلحة الشركة أو الإدارة أو حتى الوزارة".





وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد: "أأمل أن تنحي الناس العاطفة جانبًا ونتحدث بالمنطق، ويجب أن يكون السؤال هل هناك إمكانية للتطوير أم لا، خلينا نتحدث الآن عن كمبيوتر أتعمل في السبعينات، هل يمكن أن نبقى عليه حتى الآن".





ولفت الوزير، إلى أن الحديث عن أن قيمة أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان كبيرة وتكفي لتطويرة أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن المصنع عرض لتطوير على أكثر من شركة، ولكن هذا الأمر رفض.



