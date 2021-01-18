"الإسكان": يوجد فرص استثمارية في السوق العقاري.. والدولة تدعم القطاع الخاص (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في السوق العقاري بمصر، لافتا إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص الجاد. 

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم بيع 5 آلاف فدان في مدينة حدائق العاصمة وهي أقرب مدينة للعاصمة الإدارية الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى، لافتا إلى أن حدائق العاصمة ستشهد حركة تنمية سريعة.

وأوضح، أنهم يعملون على تنفيذ مشروع متكامل داخل حدائق العاصمة، وهو ما سيوفر نحو 2.5 مليون فرصة عمل على مدى تنفيذ المشروع بالكامل، وهو ما يعتبر فرصة للشركات الاستثمارية والمطورين العقاريين، مضيفا أنهم يستهدفون توسيع رقعة التنمية العمرانية، وزيادة الوحدات السكنية.

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السوق العقاري الاسكان

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