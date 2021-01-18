"الإسكان": يوجد فرص استثمارية في السوق العقاري.. والدولة تدعم القطاع الخاص (فيديو)

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في السوق العقاري بمصر، لافتا إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص الجاد.





وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم بيع 5 آلاف فدان في مدينة حدائق العاصمة وهي أقرب مدينة للعاصمة الإدارية الجديدة لمجموعة طلعت مصطفى، لافتا إلى أن حدائق العاصمة ستشهد حركة تنمية سريعة.



