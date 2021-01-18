يوسف الحسيني: البرلمان الحالي الأكثر نشاطًا في آخر 20 عامًا (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بهجوم غير مسبوق على مجلس النواب قبل أن يبدأ عمله، لافتًا إلى أن الجماعة قامت بانتقاء عدد من الصور للنواب، وقامت بسب النواب بدون أي سبب، معقبًا: "وكأن سب النواب شجاعة أو نقد، النقد ما فيهوش أي قلة أدب، عايز تنتقد اتفضل، لكن بتسب وبتعلن ليه؟". 

ولفت "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، إلى أن الجماعة الإرهابية قامت بتوجيه سيل من الاتهامات للبرلمان قبل أن يعقد اولى جلساته، معقبًا: "البرلمان بدأ عمله بنشاط شديد، وقدم استجوابات وطلبات عاجلة للنواب في أول أيامه، البرلمان الحالي في منتهى الحيوية".

وتابع: "مين كان يتصور إن برلمان مكملش أسبوع، يا جماعة أحكموا على هذا المجلس عندما يبدأ العمل.. البرلمان الحالي الأكثر نشاطًا في آخر 20 عامًا". 

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