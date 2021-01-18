"الصحة" تعلن عن تغير قواعد فحص الـ"pcr"لبطولة العالم لكرة اليد
الإثنين 18/يناير/2021 - 05:04 ص
كـسـاب أحـمـد
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، إن قواعد فحص "pcr" الذي يجرى للاعبين في البطولة تم تعديلها، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة، لتكون كل أربعة وعشرين ساعة بدلًا من 72 ساعة.
وأضاف "الصحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن هذه القواعد لا تشمل اللاعبين فقط، بل تشمل كل المقيمين داخل منشئات البطولة سواء أعضاء الاتحاد الدولي أو فرق منظمة أو منتخبات مشاركة، وتشمل الإجراءات كل من يتواجد في المجموعات المغلقة.
وتابع: "من تثبت إيجابية فحوصاته يتم نقله لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وعمل كل الفحوصات اللازمة، وإذا كانت الاصابة بسيطة تنقل إلى أحد فنادق العزل وإذا تستدعي البقاء في المستشفى، يتم نقلهم لأحد مستشفيات العزل التابعة للوزارة".
وتعليقًا على إصابات منتخب "كاب فيردي" الراي بفوز التي أدت إلى إلغاء مباراته مع المنتخب الألماني، قال متحدث الصحة: "لم تحدث فجأة حيث أن منتخب كاب فيردي وصل في الرابع عشر من يناير، وعند وصوله تم إجراء فحص "pcr، وفي اليوم التالي ثبت إصابة اربعة حالات بين صفوف اللاعبين، وتم عزلهم بعد الفحوصات والتقييم تم إجراء الفحوصات مجددًا في يوم 16 يناير، تبين ظهور 2 حالة إيجابية بإجمالي 6 حالات، بالإضافة لستة أخرين قبل وصولهم لمصر، ومن ثم فإن عدم اكتمال أعداد لاعبي الفريق أدى لانسحابه".