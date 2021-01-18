"الصحة" تعلن عن تغير قواعد فحص الـ"pcr"لبطولة العالم لكرة اليد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، إن قواعد فحص "pcr" الذي يجرى للاعبين في البطولة تم تعديلها، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة، لتكون كل أربعة وعشرين ساعة بدلًا من 72 ساعة.





وأضاف "الصحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن هذه القواعد لا تشمل اللاعبين فقط، بل تشمل كل المقيمين داخل منشئات البطولة سواء أعضاء الاتحاد الدولي أو فرق منظمة أو منتخبات مشاركة، وتشمل الإجراءات كل من يتواجد في المجموعات المغلقة.





وتابع: "من تثبت إيجابية فحوصاته يتم نقله لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وعمل كل الفحوصات اللازمة، وإذا كانت الاصابة بسيطة تنقل إلى أحد فنادق العزل وإذا تستدعي البقاء في المستشفى، يتم نقلهم لأحد مستشفيات العزل التابعة للوزارة".



