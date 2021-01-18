"الاتصالات": ساعات الذروة في استخدام الإنترنت منذ جائحة كورونا وصلت لـ15 ساعة يوميًا

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن ساعات الذروة بالنسبة لاستخدام الإنترنت منذ جائحة فيروس كورونا التي بدأت في مارس من العام الماضي تضاعفت من 7 و8 ساعات إلى أكثر من 15 ساعة يوميًا.

وأضاف "طلعت"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن زيادة ساعات الذروة تضاعفت خاصة مع وجود الطلبة الذين يقوموا بتحصيل تعليمهم من خلال الانترنت.

وأشار إلى أن جانبا كبيرا من المواطنين أصبح يعمل من خلال الإنترنت ويقوم بإجراء المكالمات صوت وصورة ويتبادل ملفات بأحجام كبيرة، موضحًا أن ساعات الذروة كانت تبدأ في الخامسة مساءً ولكن تغيرت هذه الساعات خلال فترة الحظر ومنذ بداية الجائحة وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع.

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