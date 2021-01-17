نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

الأحد 17/يناير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال


يدرس أحد نجوم النادي الأهلي عدم تجديد تعاقده مع الفريق من أجل خوض تجربة الاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسبما أشارت تقارير صحفية.

 

ويرغب محمد شريف فى الرحيل عن النادي الأهلي حسبما ذكرت تقارير صحفية اليوم بعدما تعاقد الفريق مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة السابق لتدعيم صفوف الفريق.

 

وأكد الإعلامي سيف زاهر ان ادارة الأهلي بدأت الخطوات الرسمية لتمديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر الموسم المقبل.

 

وكشف سيف زاهر عبر برنامجه ملعب اون تايم أن الأهلي عرض على شريف تمديد  عقده لمدة  5 مواسم كامله، علي ان يتم رفع قيمة عقده السنوي ل6 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون و700 الف جنيه فقط سنويا.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

منذ أقل من ساعة

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ 37 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ ساعة

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

09:58 م

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»